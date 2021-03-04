Чем так важен осознанный секс и как к нему перейти
Осознанный секс — не столько про результат, сколько про наслаждение процессом. Когда вы не думаете, удачно ли все закончится (хотя обычно об этом переживают мужчины, женщину больше волнует, не заметит ли партнер растяжки на ее животе или целлюлит на ногах). И не строите ожидания, что партнер будет идеален во всем. Ведь ненужные мысли и надежды — это то, из-за чего мы получаем меньше удовольствия, чем могли бы.
К осознанному сексу призывают психологи и психотерапевты — их исследования показали, что он способен улучшить как само действие, так и психоэмоциональное состояние партнеров. Ведь открытость и осознание эмоций усиливает и без того приятные ощущения. А еще, это приводит к большей интимности с партнером и освежает чувства. Но как именно этого добиться? Предлагаем несколько профессиональных советов, который помогут вам встать на путь “немеханического” секса. Если, конечно, вы этого хотите.
Разговаривайте с партнером
Чтобы сделать секс осознанным, нужны двое. Поэтому стоит честно поговорить с партнером о своих желаниях. На чем бы вам хотелось сфокусироваться, какие ощущения получить, чему отдать предпочтение. Возможно, вы оба уже давно мечтаете попробовать что-то особенное. Никто не умеет читать мысли. Помогите друг другу и проверьте, совпадает ли ваше понимание хорошего секса, через коммуникацию. Без нее, к слову, в отношениях вообще никуда.
Уделяйте время селф-сексу
Перед тем, как пытаться добиться осознанности в сексе с партнером, добейтесь ее в сексе с самой собой. Ведь если вы не до конца понимаете, что приносит вам удовольствие, то и донести эту информацию до второго человека не сможете. Уделяйте время мастурбации (которая уже давно считается не постыдным делом, а отличным способом узнать свои сексуальные реакции и заодно снять стресс) и отслеживайте свои ощущения. Когда вы познакомитесь с ними (и своим телом) поближе — станет проще управлять собой и в самом сексе.
Практикуйте медитацию
Этот навык помогает научиться концентрироваться и возвращать внимание, если по какой-то причине оно переключилось. Например, на мысли о предстоящем совещании или о том, что вы с молодым человеком будете есть на ужин.
Фокусируйтесь на одном ощущении за раз
Если сразу “попасть в момент” и настроиться на все ощущения не получается, попробуйте сфокусироваться на каком-то виде чувств, которое дается вам легче всего. Например, на осязании. И когда вы поймете, что изучили его достаточно хорошо, переходите к следующему. Так вы не будете бояться что-то упустить (потому что делаете это сознательно) и при этом все равно будете больше отдаваться процессу.
Устройте диджитал-детокс
Ничто так не мешает осознанному занятию любовью, как оповещения о сообщении. Или надоедливый звонок. Если вам и без того сложно настроиться, лучше не просто поставить телефон на беззвучный режим, а отнести его в другую комнату. Чтобы горящий экран тоже не мог вывести вас из “нахождения в моменте”. Поверьте, это легче, чем вам кажется.
И последнее. Просто никогда не забывайте народную мудрость; в сексе, как в танце: неважно, как ты выглядишь, — важно, что чувствуешь!