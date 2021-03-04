Чем так важен осознанный секс и как к нему перейти





Как

может быть не осознанным? Вы же прекрасно понимаете, что происходит с вами в этот момент! На самом деле часто мы занимаемся сексом “механически”. То есть, просто выполняем уже знакомые движения. А вот “в моменте” находимся не полностью (если вообще находимся). Осознанный секс — сочетание нескольких условий. Когда вы участвуете в процессе с самого начала и до конца не только физически, но и эмоционально. Полностью отдаете себе отчет и можете отследить свои желания и чувства. И также поступает ваш партнер.

Осознанный секс — не столько про результат, сколько про наслаждение процессом. Когда вы не думаете, удачно ли все закончится (хотя обычно об этом переживают мужчины, женщину больше волнует, не заметит ли партнер растяжки на ее животе или целлюлит на ногах). И не строите ожидания, что партнер будет идеален во всем. Ведь ненужные мысли и надежды — это то, из-за чего мы получаем меньше удовольствия, чем могли бы.

К осознанному сексу призывают психологи и психотерапевты — их исследования показали, что он способен улучшить как само действие, так и психоэмоциональное состояние партнеров. Ведь открытость и осознание эмоций усиливает и без того приятные ощущения. А еще, это приводит к большей интимности с партнером и освежает чувства. Но как именно этого добиться? Предлагаем несколько профессиональных советов, который помогут вам встать на путь “немеханического” секса. Если, конечно, вы этого хотите.

Разговаривайте с партнером

Чтобы сделать секс осознанным, нужны двое. Поэтому стоит честно поговорить с партнером о своих желаниях. На чем бы вам хотелось сфокусироваться, какие ощущения получить, чему отдать предпочтение. Возможно, вы оба уже давно мечтаете попробовать что-то особенное. Никто не умеет читать мысли. Помогите друг другу и проверьте, совпадает ли ваше понимание хорошего секса, через коммуникацию. Без нее, к слову, в отношениях вообще никуда.

Уделяйте время селф-сексу