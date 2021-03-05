ФОТО | “Сползающие трусы”: интернет-моралисты раскритиковали Любовь Толкалину за откровенный снимок

Актриса поделилась снимком, на котором она бежит по берегу моря в распахнутой рубашке, надетой на голое тело, и в приспущенных трусиках. Свой пост Любовь посвятила наступающей весне и связанному с ней душевному подъему. И хотя актриса честно предупредила: “Внимание — всем, кто видит только трусики, вспомните: осуждение — чувство токсичное, лучше подумаи те, давно ли вы покупали себе новое белье”, ее поклонники, похоже, увидели на фото именно это.