05.03.2021, 10:39
ФОТО | “Сползающие трусы”: интернет-моралисты раскритиковали Любовь Толкалину за откровенный снимок(5)
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Любовь Толкалина — известная любительница откровенных пляжных фото. В 43 года актриса сохранила фигуру юной девочки, чем она и пользуется, то и дело снимаясь топлесс или вовсе без одежды. Очередная пляжная фотосессия смутила даже подписчиков, — рассказывает “КП”.
Актриса поделилась снимком, на котором она бежит по берегу моря в распахнутой рубашке, надетой на голое тело, и в приспущенных трусиках. Свой пост Любовь посвятила наступающей весне и связанному с ней душевному подъему. И хотя актриса честно предупредила: “Внимание — всем, кто видит только трусики, вспомните: осуждение — чувство токсичное, лучше подумаи те, давно ли вы покупали себе новое белье”, ее поклонники, похоже, увидели на фото именно это.
“Все смотрят на сползающие трусы”, “Красивая! Но трусы все испортили”, “Бесстыжая… Такие фото делают в личный альбом”, “Попытка выпрыгнуть из трусов засчитана, но в связи с возрастом была не вполне успешной”, “Трусы притягивают взор”, “Тогда уж лучше голой”, — пишут фолловеры в комментариях.