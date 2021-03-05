Ксения Собчак хвастает “прибыльным” бизнесом, который на самом деле убыточен

“Можно бесконечно смотреть на то, как бомбит хейтеров, как текут слёзы завистников и как стремительно растёт и развивается наш Leaders, — написала Ксения в Инстаграме, весьма довольная собой. — Наше с Юлией Прудько инфлюенсер-маркетинговое агенство Leaders на рынке всего полгода, а до меня уже с регулярной периодичностью доходят слухи, что некоторые сильные представители медиа-индустрии очень нервничают, видя в нас серьезных конкурентов. И правильно! Целиком забрав под себя нишу работы с качественными инфлюенсерами и премиальными клиентами, мы совершили логичный следующий шаг — запустили собственную лабораторию по созданию креативных идей и визуального контента. Мощным лидерам — мощный продакшн!”

Между тем, как выяснил сайт kp.ru, дела в компании Собчак идут не лучшим образом. Маркетинговое агентство, которое делает рекламу с участием так называемых лидеров мнений — блогеров, артистов, дизайнеров и тд., появилось в 2019 году. Собчак вложила 1 млн 20 тысяч (13500 евро) — ей принадлежит 51% предприятия. Однако, вложения пока не окупились. Так, прошлый “коронакризисный” год ООО “Лидерс” завершило с убытками в размере 7,9 млн рублей (почти 89 тыс. евро). При этом, в 2019-м агентство имело годовую прибыль 3,5 миллиона (39 тыс. евро), то есть за 12 месяцев “просело” довольно серьезно. Вторая компания, где телеведущая также является учредителем вместе с Прудько, — ООО “Джун энд Джулай” — в 2019 году имела прибыль в 315 тысяч рублей (3500 евро). Данных за прошлый год пока нет, но и оптимизма по этому поводу тоже: прошлый год все мы помним…

Тем временем, сама Ксения недавно призналась, что зарабатывает около 24 миллионов рублей (270 тыс. евро) в месяц. Если раньше основной доход ей приносили корпоративы, то сейчас — реклама в собственном Инстаграме и YouTube-канале. А вот бизнес-проекты телеведущей далеко не всегда “выстреливают”: например, сразу несколько заведений общепита знаменитой блондинки — кондитерская “Бублик”, ресторан “Твербуль” и бар “Мелодия” приказали долго жить. Любопытно, что эту проблему в своё время Собчак обсуждала с другой звездой “Дома-2” Ольгой Бузовой: мол, Оля, все твои бизнесы — бузкоины, бузаквы, магазины одежды и ресторан почему-то не пользуются успехом, в отличие от личного бренда — может, и не надо оно тебе? Саму же Ксению неудачи, похоже, не пугают: в прошлом году она открыла в Москве очередной ресторан, в который очень верит.