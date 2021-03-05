ВИДЕО | Игорь Крутой показал, как выглядела Ирина Аллегрова без парика

“Мне подарила жизнь настоящих друзей. Их тепло и заботу я ощущал много раз в жизни. Я чувствую их гордость и внимание, когда они сидят в зале на моих концертах. Я чувствовал их поддержку, лежа в Нью-Йоркском госпитале после 12-часовой операции. Я знаю, что они рядом в радости и беде, преданно и искренне реагируя на все, что происходит в моей жизни… Я горжусь своими друзьями, многому у них учусь и хочу, чтобы еще много лет мы встречались просто так, без повода, просто потому, что дружим! Но, к сожалению, в жизни бывает и такое, что мы теряем своих друзей. Они уходят из этого мира, но навсегда остаются в наших сердцах. И пусть места в зрительном зале занимают уже другие люди, места друзей в моей душе не займет уже никто… Не теряйте друзей… Цените и берегите дружбу…”, — написал под роликом Игорь Яковлевич.