ВСЕ ПОДРОБНОСТИ | Уку Сувисте выиграл второй конкурс Eesti Laul подряд и отправится на "Евровидение"

1. Эгерт Милдер: "Free Again"

2. Suured Tüdrukud: "Heaven's Not That Far Tonight"

3. Hans Nayna: "One By One"

4. Иво Линна, Роберт Линна и Supernova: "Ma olen siin"

5. Карл Киллинг: "Kiss Me"

6. Уку Сувисте: "The Lucky One"

7. Sissi: "Time"

8. Юри Поотсманн: "Magus melanhoolia"

9. Redel: "Tartu"

10. Койт Тооме: "We Could Have Been Beautiful"

11. Андрей Зевакин & Pluuto: "Wingman"

12. Кадри Вооранд: "Energy"