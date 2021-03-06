Арсений Бородин рассказал о трагедии в семье, которая привела его к депрессии и запою

32-летний Арсений Бородин вспоминает, что после ухода из группы “Челси” пережил личный кризис, который касается всех, кто рано обрел популярность. “Вот ты выстрелил, а дальше что делать, тебе никто не объясняет. И ты в какой-то момент остаешься один и думаешь: “Как же так? Я же такой хороший! Почему меня все бросили?” — вспоминает он.

Впрочем, тогда артисту удалось быстро оправиться. Он принял участие в музыкальном конкурсе, активно вел переговоры с продюсером, казалось, вот-вот и успех вновь вернется. Однако в 2013-м Арсения сразил сердечный приступ, а вскоре в том же году последовал новый удар судьбы — смерть близкого человека.

“В октябре застрелился брат. Меня эта история полностью подкосила… И после этого с карьерой было покончено на какое-то время, — откровенничал он в разговоре с Сашей Кабаевой. — Бывшие менеджеры трясли: “Давай делай, ты артист”. А я ничего не хотел. Потом начал выкарабкиваться, потому что понял: либо сопьюсь на фиг, либо надо что-то делать. Пожил полтора года в Германии, чтобы сменить обстановку, встретил там девушку, и это меня немного вернуло в сознание. Но все равно надо мной висело чувство вины… Когда не смог понять, что человеку тяжело, а ведь у нас был последний разговор…”

Двоюродный брат Бородина также увлекался музыкой и даже планировал стать барабанщиком в коллективе звездного родственника. “Я ему дал общение, что когда мы закончим контракт с “Челси”, то до конца дней будем играть вместе. Но этого не произошло. Вернувшись в Москву, начал делать сольный проект на русском языке без попыток петь на английском языке и встретил Настю Ивлееву”, — делился артист.

Впрочем, отношения хоть и оставили у Арсения теплые воспоминания, все же совпали с непростым периодом в его жизни. “У меня помимо Насти было куча “пирогов” в тот момент: проблемы с алкоголем, клиническая депрессия, я набрал лишний вес…” — говорил он в YouTube-шоу “Хочу с…”