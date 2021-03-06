Макс Барских продержался год без секса

Свой нынешний период Макс Барских описывает так: “Расслабленность, уверенность, внутренняя гармония. Научился жить в моменте, наслаждаться каждым днем, быть счастливым независимо от обстоятельств и людей. Стало меньше “розовых очков”.

К изменениям в жизни, которые внес карантин, артист отнесся с пониманием. Мировой тур “NEZEMNAYA 2020” был перенесен, а певец неожиданно для себя на последнем рейсе улетел в Лос-Анджелес, где и встретил “новую реальность”.

К карантинному режиму адаптировался быстро: ездил к океану, ходил на хайкинг, медитировал, читал и смотрел фильмы. “За последние несколько лет я дал достаточное количество концертов, чтобы захотеть немножко отдохнуть”, — признается Макс в интервью для журнала “Отдохни”.

Из-за обилия творческих планов артист пока не спешит расставаться с холостяцкой жизнью.

“Не хочу заводить отношения с кем попало, дальше секса пока ничего не заходит”, — откровенничает Макс.

В интервью певец также рассказал о том, что как-то ему удалось продержаться без секса целый год, настолько он был погружен в работу.