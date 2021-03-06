3 фразы, которые лучше говорить вместо “не переживай”

“Чем я могу тебе помочь?”

Реальная помощь гораздо лучше любых успокаивающих слов. Если человек попал в затруднительное положение, постарайтесь помочь ему.

Да, может случиться и так, что вы ничего не сможете сделать. Но человек увидит, что вы действительно готовы подставить своё плечо и прийти на помощь. Тем самым вы покажете, что на вас можно положиться и в будущем.

Даже если вы не можете помочь человеку, он будет чувствовать себя спокойнее, осознавая, что его кто-то поддерживает.

“Я понимаю, что ты сейчас испытываешь”

Вспомните, как вы сами болезненно переживали из-за чего-либо. В те моменты вы наверняка чувствовали себя одиноко. Когда случается что-то неприятное, мы склонны думать, что такое могло произойти только с нами. Но на самом деле это не так.

Если вы были в похожей ситуации, расскажите человеку о своём опыте. Он доверится вам и почувствует себя гораздо лучше. Поделитесь советами, как вам удалось пройти через это. Пусть он на вашем примере увидит, что эта проблема решаема.

“Это и впрямь кошмар”

Несмотря на все ваши усилия и желания, вы не в состоянии помочь каждому. Но вы можете просто позволить человеку излить вам душу. Когда рядом есть кто-то, кто может в нужный момент просто выслушать и посочувствовать, — это уже хорошо.

Не можете помочь ни действием, ни советом? Просто признайте проблему человека и дайте ему выговориться.

Таким образом вы дадите ему понять, что перед вами можно открыто выразить эмоции и поделиться своими переживаниями.