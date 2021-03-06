Бывшего мужа Айзы и его девушку задержали на Бали
Начиная с 2015-го, когда Айза вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина, их имена часто встречались вместе в громких заголовках. А когда в прошлом году супруги развелись, новости о них приобрели гораздо больший накал. Бывшие муж и жена ругались, снимали на камеру, делили совместный бизнес, требовали “откупные”, жестко критиковали новых избранников друг друга — в общем, скандал на скандале.
Казалось, что эти ссоры запустили цепную реакцию невезения. Даже отдых на курорте обернулся для звезды неприятностью, когда ее задержали в аэропорту Мале. Тогда все закончилось быстро, и Анохина сама посмеялась над ситуацией. Но вот теперь в похожую передрягу попал ее бывший муж, и на этот раз вряд дело обойдется парой часов в полиции.
Новости об этом появились не в российских СМИ, а индонезийских. Там Дмитрия идентифицировали как “белого мужчину” со спутницей. Пара направлялась на Бали, но местные стражи правопорядка задержали путешественников из-за того, что они подделали справки об отсутствии коронавируса, дабы беспрепятственно въехать в страну. Но на границе это заметили.
“Задержаны двое иностранцев — Дмитрий Анохин сорока двух лет из России и Елена Мух двадцати пяти лет из Украины”, — сообщили в местной полиции. — Они все еще находятся под арестом”.
Анохина со спутницей задержали после того, как те прибыли на пароме в Паданг-Бай, небольшой прибрежный город на востоке Бали. Они должны были пройти через пост досмотра и продемонстрировать свои справки об отсутствии заболевания, но офицер, проверяющий пару, заметил, что дата выдачи документа и его регистрационный номер не совпадают. Он позвонил в больницу, которая якобы поставила печать на справке, и убедился, что туристы госпиталь не посещали.
Вскоре Анохин и Мух признались, что получили поддельные справки от некоего Стива. Сколько еще им придется пробыть под арестом, неизвестно, но ни Дмитрий, ни Елена пока не давали комментариев. Зато Мух не закрыла свою личную страницу в Инстграме, по которой легко узнать чуть больше, чем сказано в полицейском рапорте. Спутница бывшего мужа Айзы оказалась моделью и танцовщицей, а в интернете ей еще приписывают профессии актрисы и художницы.
Сейчас девушка снимается в рекламных кампаниях украинского бренда нижнего белья и активно путешествует. “В данный момент на Бали”, — гласит надпись в Инстаграме. Вероятно, там ей действительно придется задержаться на некоторое время.