Бывшего мужа Айзы и его девушку задержали на Бали

Начиная с 2015-го, когда Айза вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина, их имена часто встречались вместе в громких заголовках. А когда в прошлом году супруги развелись, новости о них приобрели гораздо больший накал. Бывшие муж и жена ругались, снимали на камеру, делили совместный бизнес, требовали “откупные”, жестко критиковали новых избранников друг друга — в общем, скандал на скандале.

Казалось, что эти ссоры запустили цепную реакцию невезения. Даже отдых на курорте обернулся для звезды неприятностью, когда ее задержали в аэропорту Мале. Тогда все закончилось быстро, и Анохина сама посмеялась над ситуацией. Но вот теперь в похожую передрягу попал ее бывший муж, и на этот раз вряд дело обойдется парой часов в полиции.

Новости об этом появились не в российских СМИ, а индонезийских. Там Дмитрия идентифицировали как “белого мужчину” со спутницей. Пара направлялась на Бали, но местные стражи правопорядка задержали путешественников из-за того, что они подделали справки об отсутствии коронавируса, дабы беспрепятственно въехать в страну. Но на границе это заметили.

“Задержаны двое иностранцев — Дмитрий Анохин сорока двух лет из ​​России и Елена Мух двадцати пяти лет из Украины”, — сообщили в местной полиции. — Они все еще находятся под арестом”.

Анохина со спутницей задержали после того, как те прибыли на пароме в Паданг-Бай, небольшой прибрежный город на востоке Бали. Они должны были пройти через пост досмотра и продемонстрировать свои справки об отсутствии заболевания, но офицер, проверяющий пару, заметил, что дата выдачи документа и его регистрационный номер не совпадают. Он позвонил в больницу, которая якобы поставила печать на справке, и убедился, что туристы госпиталь не посещали.