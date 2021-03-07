Николас Кейдж женился в пятый раз. Невеста моложе даже его сына(16)
Отмечается, что новая жена актера, Рико Шибату, на четыре года моложе его старшего сына. После заключения брака девушка взяла фамилию супруга.
По словам Кейджа, Шибату вернулась в Японию, а он уехал в Неваду, из-за чего пара не виделась около полугода. Однако затем они решили обручиться по FaceTime. Актер признался, что подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом ее любимого черного цвета.
В июле 2019 года Кейдж развелся с четвертой женой, визажисткой Эрикой Койке, на которой был женат всего четыре дня. Как признался сам актер, они сыграли свадьбу в состоянии сильного алкогольного опьянения и не понимали, что делают.
Первой женой Кейджа была американская актриса Патрисия Аркетт, затем он женился на Лизе Мари Пресли, дочери Элвиса Пресли, а третью свадьбу он сыграл с официанткой Элис Ким.