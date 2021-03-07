ВИДЕО | На ТНТ вырезали очередную “острую политическую” шутку про дворец

Как сообщило издание “Палач”, шутка пропала из выпуска комедийного шоу, опубликованного на сайте видеосервиса Premier. В указанном выпуске, как удостоверилась “Медуза”, действительно нет шутки о дворце.

В конце выпуска Павел Воля выступил с монологом о “хейте” в интернете. Среди прочего он рассказал, как однажды, когда делал уроки с сыном, ему стали присылать сообщения о неком дворце. Воля зашел на YouTube, чтобы посмотреть фильм об этом, и прочел разные комментарии: “Все всё точно знают. Один пишет: „Это точно его дворец!“ Другой пишет: „Точно не его!“”.

Воля также отметил, что знает о “дворце Мартиросяна”: “Я там был. Я был там с Мартиросяном. Мартиросян мне сказал: вот, Пашка, смотри, это мой дом, если будет какое расследование — Пашка, это твой дом”.