Меган Маркл обвинила королевскую семью во лжи и обещала рассказать всю правду

“Я не знаю, как они могут ждать, что после всего этого мы будем хранить молчание, хотя королевская семья активно увековечивает ложь о нас. И, если мы рискуем что-то потерять… Что ж, мы уже потеряли очень многое”, — заявила Маркл.

Интервью было снято до того момента, как в газете The Times появилась публикация, где приводились отрывки из электронного письма Джейсона Кнауфа, который ранее работал пресс-секретарем у принца Гарри и Меган Маркл. В послании, датированном октябрем 2018 года, он жаловался, что герцогиня Сассекская издевается над своими сотрудницами, и две из них были вынуждены уволиться.

Меган Маркл через своих юристов опровергла эти утверждения и обвинила королевских придворных в клевете. После этого стало известно, что Букингемский дворец начал внутреннее расследование по факту жалоб Кнауфа.