Шоу-бизнес
07.03.2021, 21:05

Меган Маркл обвинила королевскую семью во лжи и обещала рассказать всю правду

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screenshot - youtube
В новом опубликованном отрывке интервью с телеведущей Опрой Уинфри Меган Маркл обещала, что расскажет всю правду о том, как к ней относилась королевская семья. Видео можно посмотреть на YouTube канале телеканала CBS.

“Я не знаю, как они могут ждать, что после всего этого мы будем хранить молчание, хотя королевская семья активно увековечивает ложь о нас. И, если мы рискуем что-то потерять… Что ж, мы уже потеряли очень многое”, — заявила Маркл.

Интервью было снято до того момента, как в газете The Times появилась публикация, где приводились отрывки из электронного письма Джейсона Кнауфа, который ранее работал пресс-секретарем у принца Гарри и Меган Маркл. В послании, датированном октябрем 2018 года, он жаловался, что герцогиня Сассекская издевается над своими сотрудницами, и две из них были вынуждены уволиться.

Меган Маркл через своих юристов опровергла эти утверждения и обвинила королевских придворных в клевете. После этого стало известно, что Букингемский дворец начал внутреннее расследование по факту жалоб Кнауфа.

В прошлом опубликованном отрывке интервью, которое выйдет ночью 8 марта, принц Гарри признался, что самым большим его страхом было, что “история повторится”. Он имел в виду судьбу своей матери принцессы Дианы, к которой, как и к его жене, Меган Маркл, было приковано внимание британской прессы. Опра Уинфри отметила, что пара рассказала ей о “довольно-таки шокирующих вещах”.

Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что интервью выйдет в эфир в любом случае, независимо от состояния здоровья мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа, который третью неделю находится в больнице и перенес операцию на сердце.

Ранее британский принц Гарри дал интервью телеведущему Джеймсу Кордену и рассказал, что ему пришлось уехать в США, чтобы спасти психику. Он заявил, что причиной отъезда была травля в таблоидах.

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