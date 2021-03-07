Меган Маркл обвинила королевскую семью во лжи и обещала рассказать всю правду(11)
“Я не знаю, как они могут ждать, что после всего этого мы будем хранить молчание, хотя королевская семья активно увековечивает ложь о нас. И, если мы рискуем что-то потерять… Что ж, мы уже потеряли очень многое”, — заявила Маркл.
Интервью было снято до того момента, как в газете The Times появилась публикация, где приводились отрывки из электронного письма Джейсона Кнауфа, который ранее работал пресс-секретарем у принца Гарри и Меган Маркл. В послании, датированном октябрем 2018 года, он жаловался, что герцогиня Сассекская издевается над своими сотрудницами, и две из них были вынуждены уволиться.
Меган Маркл через своих юристов опровергла эти утверждения и обвинила королевских придворных в клевете. После этого стало известно, что Букингемский дворец начал внутреннее расследование по факту жалоб Кнауфа.
В прошлом опубликованном отрывке интервью, которое выйдет ночью 8 марта, принц Гарри признался, что самым большим его страхом было, что “история повторится”. Он имел в виду судьбу своей матери принцессы Дианы, к которой, как и к его жене, Меган Маркл, было приковано внимание британской прессы. Опра Уинфри отметила, что пара рассказала ей о “довольно-таки шокирующих вещах”.
Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что интервью выйдет в эфир в любом случае, независимо от состояния здоровья мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа, который третью неделю находится в больнице и перенес операцию на сердце.
Ранее британский принц Гарри дал интервью телеведущему Джеймсу Кордену и рассказал, что ему пришлось уехать в США, чтобы спасти психику. Он заявил, что причиной отъезда была травля в таблоидах.