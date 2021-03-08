Дождались! Самое главное из скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл

После свадьбы, по словам Маркл, королевская семья заставляла ее воздерживаться от публичных выступлений. На вопрос, молчала она по своему желанию или это было давление родственников мужа, герцогиня Сассекская ответила: «последнее».

На частной церемонии, по словам Маркл, не присутствовали семьи новобрачных, только архиепископ Кентерберийский (духовный глава Церкви Англии в Великобритании). «Мы хотели заключить союз между нами», — пояснила герцогиня Сассекская.

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри за три дня до публичной церемонии их бракосочетания, за которой могли наблюдать все желающие. Официальная церемония состоялась 18 мая 2018 года. Венчание проходило в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, его провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадебные торжества были также приглашены более 1,2 тыс. представителей общественности.

За несколько часов до выхода интервью Меган Маркл и принца Гарри газета The Times написала со ссылкой на источники, что в Букингемском дворце расценили его как «объявление войны» королевской семье. «Реакция будет сильно зависеть от того, на кого будет обращена критика — на королевскую семью или на [конкретных] людей», — заявил собеседник издания. По данным газеты, Елизавета II не будет смотреть интервью, чтобы продемонстрировать, что королевская семья «сосредоточена на более серьезных проблемах». Сама герцогиня заявила, что «не собирается больше жить в страхе»: «Я не понимаю, как они могли ожидать, что мы будем молчать».

Герцогиня Сассекская и ее муж, британский принц Гарри , дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Двухчасовая беседа вышла на канале CBS 7 марта в 20:00 по местному времени, британский канал ITV будет транслировать ее вечером 8 марта. Интервью известной телеведущей пара дала через год после того, как отошла от королевских обязанностей и объявила, что будет зарабатывать на жизнь самостоятельно.

До того, как пара приняла решение об отказе от королевских обязанностей, Маркл посещали мысли о самоубийстве: «Я просто не хотела больше жить. Это была очень ясная, реальная и пугающе постоянная мысль». По словам Маркл, ей было стыдно признаться в этом мужу, но она осознавала, что «если не признается, то сделает это».

При этом герцогиня Сассекская подчеркнула, что члены королевский семьи отличаются от «людей, управляющих этим институтом». У Маркл были хорошие отношения с Елизаветой II.

О переживаниях королевской семьи из-за цвета кожи ее ребенка

Когда Маркл была беременна первым сыном — Арчи, некоторые представители королевской семьи были обеспокоены тем, «насколько темной будет кожа» будущего ребенка. Герцогиня Сассекская не стала называть их имена, отметив, что это нанесет им «серьезный ущерб», и добавила, что об этом ей рассказал супруг. Принц Гарри также не стал раскрывать подробности, отметив, что сама ситуация оказалась для него шоком. Маркл также сообщила, что ее сыну не был положен титул принца, поэтому он не получил охрану, что противоречит традициям.

Вторым ребенком пары будет девочка, она родится летом. «Иметь любое количество детей — одного или двоих — это замечательно. Но у нас мальчик, а теперь и девочка — чего еще можно желать?», — сказал принц Гарри.

О реакции семьи на решение пары отказаться от королевских обязанностей

В какой-то момент отец Гарри, наследник британского престола принц Чарльз, перестал разговаривать с сыном и отвечать на его телефонные звонки. «Когда мы были в Канаде, у меня было три разговора с бабушкой и два разговора с отцом, прежде чем он перестал отвечать на мои звонки, и попросил меня изложить все это [решение сложить королевские обязанности] письменно», — заявил герцог.

Принц Чарльз прекратил с ним общаться, потому что Гарри «взял дело в свои руки», предположил он. «Мне нужно было сделать это для моей семьи. <...> Очень грустно, что до этого дошло, но я должен был что-то сделать для своего психического здоровья, для моей жены и для Арчи». Сейчас, по словам Гарри, они с отцом возобновили общение, но в их отношениях «есть над чем поработать».

О взаимоотношения Гарри с членами королевской семьи

По словам герцога Сассекского, он любит своего отца, но разочарован из-за реакции Чарльза и проблем в отношениях с ним: «Я чувствую себя действительно разочарованным, потому что он прошел через что-то подобное. Он знает, что такое боль. <...> произошло очень много всего плохого». Говоря о своем старшем брате, герцоге Кембриджском Уильяме, Гарри заявил, что они «вместе прошли через ад»: «У нас есть общий опыт, но у нас разные пути».

У Гарри «действительно хорошие отношения» с бабушкой, Елизаветой II и он с уважением относится к ее решениям, сообщил герцог. По его словам, за последние полгода он общался с королевой чаще, «чем за предыдущие несколько лет».