Зачем разрешать 50% заполняемость, если все потом толпятся в гардеробе? Организатор Даниэль Кяйс возмущен многими решениями правительства(19)
— В связи с тем, что спектакли отменились, будет ли компенсация от министерства культуры?
— В декабре правительство приняло решение поддержать организаторов культурных мероприятий финансовой помощью. Министерство культуры в середине февраля открыло прием заявок. При заполнении ходатайства я обратил внимание на странный регламент. Организаторы культурных мероприятий, по мнению министерства культуры, — это только музеи, стационарные театры и музыкальные концерты, на которые были проданы билеты. Я решил все равно подать заявку несмотря на то, что моя компания занимается гастролями театров и, судя по всему, к культуре отношения не имеет. В итоге в данный момент у нас идет интересный диалог с консультантом министерства культуры. Нам заявляют, что мы действительно не подходим под регламент о компенсациях организаторам культурных мероприятий. То есть, концерт рэпера Басты подходит как музыкальный концерт, а спектакли театра Вахтангова — нет. Мне кажется, это абсурд. Я, конечно, понимаю, что сегодня финансовое положение страны оставляет желать лучшего, тогда, наверное, нужно объявлять информацию о компенсациях более детально, не вводя людей в заблуждение и не тратя их время на заполнение различных ходатайств и сбор документов.
— Какой бы вы видели выход из сложившийся ситуации, смотрите ли вы на примеры соседних стран?
— Например, в соседней Латвии государство компенсирует организатору 80% на возврат билетов перенесенных из-за пандемии мероприятий. В Литве государство просит отчет о расходах по организации мероприятия и согласно предоставленным счетам и договорам выплачивает компенсацию, а организатор получает возможность вернуть людям деньги за билеты. И у наших соседей не разделяют организаторов по какому-либо признаку. Я бы не сказал, что Литва или Латвия в экономическом плане сильнее Эстонии, но почему-то у соседей нашлись люди, которые могут принимать решения и брать на себя ответственность.
Мне непонятно, почему правительство не регулирует всю эту абсолютно новую реальность законодательно. Хотя бы на примере соседей. Даже юристы пишут, что сегодня в судах появляется все больше дел, опыта по которым не было, и как сложится юридическая практика в таких ситуациях, мы скоро узнаем. А складываться она будет, скорее всего, по опыту, сложившемуся до 12 марта 2020 года, но это не справедливо и приведет к тяжелым последствиям, так как абсолютно не решит претензии сторон.
— Можете привести конкретный пример, когда эстонское правительство, на ваш взгляд, не смогло правильно урегулировать ситуацию?
— Я бы хотел описать характерный пример нерегулирования новых обстоятельств. Концерт одного исполнителя должен был состояться 12 марта 2020 года вечером, а в тот же день в обед правительство объявило ЧС, и концерт был отменен. Мы же прекрасно понимаем, что 90% денег с продажи билетов ушло на организацию данного мероприятия? И артист был в Таллинне, и сцена стояла, и звук и свет привезли фурами. А сегодня у данного организатора зрители требуют деньги назад (я и зрителей прекрасно понимаю). И вот вопрос: а организатор виноват, что так сложилось? Если нет, тогда, может быть, организатору вернут деньги рекламные компании? Или концертный зал за аренду? Может быть, Piletilevi свою комиссию с продажи билетов? Этого никто не будет делать, потому что они сработали, все верно, но и организатор тоже сработал. Все было готово, сцена стояла, артист в Таллинне, а они не садятся в самолет без 100% оплаты.
— Чем такое отсутствие должной поддержки грозит всем людям, задействованным в развлекательной сфере?
— И сегодня у нас завален департамент защиты потребителей заявлениями от зрителей, суды тоже. В итоге это все может привести к банкротству фирмы-организатора данного концерта — и что тогда получат зрители? Ни денег, ни концерта. В России, например, был введен закон о запрете на требования по возврату билетов, пока не успокоится ситуация. Я сам уже год жду деньги от "Аэрофлота" за несостоявшийся из-за пандемии рейс.
Многие организаторы работают 10, 20, даже 30 лет, у них сформирована высокая репутация не только в Эстонии, но и в других странах, и никогда никто не подавал на них в суд или защиту потребителей, и тут мы, организаторы, все с 12 марта 2020 года превратились в аферистов, по мнению департамента защиты потребителей, они нам черным по белому об этом пишут. У нас даже Piletilevi в черном списке данного департамента в Латвии.
— Что же делать в такой ситуации?
— Это все должно регулироваться государством, как это делается во всех других странах, иначе все это превращается в абсурд. У нас же правительство занято обсуждением: имеют ли право охранники вас выволакивать из торговых центров или лучше ограничиться просьбой покинуть помещение или надеть маску? Или например, референдум по поводу ЛГБТ-браков. Вот в пандемию и ЧС это был принципиальный вопрос.
— Вы работаете в сфере организации мероприятий уже очень давно. Можете сказать, какие решения правительства кажутся вам абсурдными?
— Я думаю, неправильно, что государство в этой ситуации не общается с бизнесом. В результате допускается огромное количество ошибок, так как правительство не знает многих специфик разных сфер бизнеса. Абсолютная глупость — разрешить 50% заполняемость концертных залов по причине наличия дистанции между зрителями в полупустом зале, при том, что до и после спектакля все зрители толпятся в гардеробе и фойе. Например, в Alexele зал на 1500 мест — и 750 человек в гардеробе. Там физически нет места для дистанции в 2 метра для 750 человек. И таких странных примеров ограничений масса и в других индустриях.
— А что вы думаете по поводу других ограничений? Многие говорят, что надо было уже давно ввести локдаун, а не действовать полумерами.
— На мой взгляд, правительство поступает крайне неразумно и несправедливо в вопросе локдаунов и ограничений. В научной литературе сказано, что не сажают на карантин и не ограничивают здоровых людей — это делают с инфицированными или с контактировавшими с зараженными, но не со здоровыми людьми. “Составной частью карантинных мероприятий являются изоляция заболевших и обсервация контактировавших с больными длительностью в один максимальный инкубационный период данного заболевания с момента последнего контакта с больным или выхода из эпидемического очага”. И об этом говорят ученые, например, кандидат биологических наук и старший научный сотрудник НИИ Украины Надежда Жолобак. Поэтому, на мой взгляд, нужно ограничивать именно группу риска, людей возрастом 65+. Сделать это нужно с максимальной заботой и милосердием.
— Как это должно происходить?
— Например, обеспечить этих людей доставкой продуктов, лекарств и товаров на дом. Сегодня есть курьерские приложения, государство могло бы оплачивать доставку. Можно было бы организовать их транспортировку на такси, чтобы они не ездили в общественном транспорте и т.д. Но по какой-то причине сегодня мы отбираем право детей на нормальное образование. Это целое поколение. Мы отбираем у них право на общение и движение — право на жизнь. У тех, кто даже не чувствует симптомов. Среди 20–60-летних смертность тоже крайне низкая, на машине опаснее ездить. В авариях на дорогах погибает 1.5-2 миллиона в год.
И было бы неплохо пополнить наш научный совет экспертами не только из областей медицины или вирусологии, пусть даже это человек с 5-летним опытом работы в Pfizer Ирья Лутсар, но и экономистами, юристами и даже психологами. Ситуация давно вышла за рамки медицинского кризиса.
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