Зачем разрешать 50% заполняемость, если все потом толпятся в гардеробе? Организатор Даниэль Кяйс возмущен многими решениями правительства

Мне непонятно, почему правительство не регулирует всю эту абсолютно новую реальность законодательно. Хотя бы на примере соседей. Даже юристы пишут, что сегодня в судах появляется все больше дел, опыта по которым не было, и как сложится юридическая практика в таких ситуациях, мы скоро узнаем. А складываться она будет, скорее всего, по опыту, сложившемуся до 12 марта 2020 года, но это не справедливо и приведет к тяжелым последствиям, так как абсолютно не решит претензии сторон.

— Например, в соседней Латвии государство компенсирует организатору 80% на возврат билетов перенесенных из-за пандемии мероприятий. В Литве государство просит отчет о расходах по организации мероприятия и согласно предоставленным счетам и договорам выплачивает компенсацию, а организатор получает возможность вернуть людям деньги за билеты. И у наших соседей не разделяют организаторов по какому-либо признаку. Я бы не сказал, что Литва или Латвия в экономическом плане сильнее Эстонии, но почему-то у соседей нашлись люди, которые могут принимать решения и брать на себя ответственность.

— В декабре правительство приняло решение поддержать организаторов культурных мероприятий финансовой помощью. Министерство культуры в середине февраля открыло прием заявок. При заполнении ходатайства я обратил внимание на странный регламент. Организаторы культурных мероприятий, по мнению министерства культуры, — это только музеи, стационарные театры и музыкальные концерты, на которые были проданы билеты. Я решил все равно подать заявку несмотря на то, что моя компания занимается гастролями театров и, судя по всему, к культуре отношения не имеет. В итоге в данный момент у нас идет интересный диалог с консультантом министерства культуры. Нам заявляют, что мы действительно не подходим под регламент о компенсациях организаторам культурных мероприятий. То есть, концерт рэпера Басты подходит как музыкальный концерт, а спектакли театра Вахтангова — нет. Мне кажется, это абсурд. Я, конечно, понимаю, что сегодня финансовое положение страны оставляет желать лучшего, тогда, наверное, нужно объявлять информацию о компенсациях более детально, не вводя людей в заблуждение и не тратя их время на заполнение различных ходатайств и сбор документов.

— Можете привести конкретный пример, когда эстонское правительство, на ваш взгляд, не смогло правильно урегулировать ситуацию?

— Я бы хотел описать характерный пример нерегулирования новых обстоятельств. Концерт одного исполнителя должен был состояться 12 марта 2020 года вечером, а в тот же день в обед правительство объявило ЧС, и концерт был отменен. Мы же прекрасно понимаем, что 90% денег с продажи билетов ушло на организацию данного мероприятия? И артист был в Таллинне, и сцена стояла, и звук и свет привезли фурами. А сегодня у данного организатора зрители требуют деньги назад (я и зрителей прекрасно понимаю). И вот вопрос: а организатор виноват, что так сложилось? Если нет, тогда, может быть, организатору вернут деньги рекламные компании? Или концертный зал за аренду? Может быть, Piletilevi свою комиссию с продажи билетов? Этого никто не будет делать, потому что они сработали, все верно, но и организатор тоже сработал. Все было готово, сцена стояла, артист в Таллинне, а они не садятся в самолет без 100% оплаты.

— Чем такое отсутствие должной поддержки грозит всем людям, задействованным в развлекательной сфере?

— И сегодня у нас завален департамент защиты потребителей заявлениями от зрителей, суды тоже. В итоге это все может привести к банкротству фирмы-организатора данного концерта — и что тогда получат зрители? Ни денег, ни концерта. В России, например, был введен закон о запрете на требования по возврату билетов, пока не успокоится ситуация. Я сам уже год жду деньги от "Аэрофлота" за несостоявшийся из-за пандемии рейс.

Многие организаторы работают 10, 20, даже 30 лет, у них сформирована высокая репутация не только в Эстонии, но и в других странах, и никогда никто не подавал на них в суд или защиту потребителей, и тут мы, организаторы, все с 12 марта 2020 года превратились в аферистов, по мнению департамента защиты потребителей, они нам черным по белому об этом пишут. У нас даже Piletilevi в черном списке данного департамента в Латвии.