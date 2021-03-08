Кто поедет на Евровидение от России? Константин Эрнст всех запутал окончательно

В 2021 году кандидата от России выберут путем зрительского голосования. Победитель “народного голосования”, которое будет проходить впервые с 2010 года, начнет уже основательно готовиться к поездке в Роттердам. “Есть два равноценных способа выбора участника на конкурс Евровидение. Во-первых, вещатель может его найти самостоятельно или организовать национальный отбор, где артиста и песню выбирают жюри и/или зрители… В последние годы мы обычно прибегали к первому способу. Но в этом году мы все же хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям Евровидения”, — заявлял ранее главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

В свою очередь, Константин Эрнст сказал: “Мы отобрали несколько участников, которые равны по уровню. А кто больше нравится, пусть решат наши зрители”.

Он отказался обнародовать фамилии участников. “Ни одного шорт-листа от имени Первого канала нет. Все, что вы читали в Интернете, Интернету и принадлежит”, — подчеркнул Константин Львович. Отметим, за несколько дней до голосования участника от России кандидатами на “Евровидение-2021” в интернете назвали Моргенштерна, Егора Крида и Nieletto, а также хип-хоп дуэт “2 Маши”. Фактически Эрнст дезавуировал эту информацию. Разве что добавил, что группу Little Big зрители увидят. Но в каком качестве — полноценных участников отбора или гостя — неизвестно.