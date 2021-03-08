"Все болит": Александру Морозову отрезали все лишнее(12)
Сейчас 47-летний юморист восстанавливается после операции, которая, по его словам, длилась достаточно долго. “Извините, что немногословен, сами понимаете. Мне очень больно, хирургическое вмешательство длилось семь часов. Врачи убрали кожу с низа живота. Думаю, мне предстоит еще одна операция”, — поделился Морозов.
К слову, со времен уменьшения желудка рацион Александра почти не поменялся. Единственное, что он почему-то стал равнодушным к сладкому, и ему приходится пить витамины, так как большая часть получаемой пищи попросту не усваивается.
“Гастрошунтирование, которое мне провели — обратимая операция, то есть все можно вернуть на свои места, но мне настолько комфортно в нынешнем теле, что я не хочу ничего менять. Мало того, я перенес еще одну операцию — хирурги по моей просьбе сузили соустье желудка. Так что стремлюсь к идеалу, буду худеть. Дискомфорта нет, голодных глаз нет, если только на женщин. На данный момент вешу 95 килограммов, изначально весил 140. У меня нет зацикленности на весе и никогда этого не было. Мне просто стало тяжело жить с лишним весом. У полного мужчины падает тестостерон, а это прямая связь с желанием жить, творить, любить. Просто становишься куском сала с глазами, а сейчас я молод и прекрасен”, — рассказывал он.