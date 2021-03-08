"Все болит": Александру Морозову отрезали все лишнее

“Гастрошунтирование, которое мне провели — обратимая операция, то есть все можно вернуть на свои места, но мне настолько комфортно в нынешнем теле, что я не хочу ничего менять. Мало того, я перенес еще одну операцию — хирурги по моей просьбе сузили соустье желудка. Так что стремлюсь к идеалу, буду худеть. Дискомфорта нет, голодных глаз нет, если только на женщин. На данный момент вешу 95 килограммов, изначально весил 140. У меня нет зацикленности на весе и никогда этого не было. Мне просто стало тяжело жить с лишним весом. У полного мужчины падает тестостерон, а это прямая связь с желанием жить, творить, любить. Просто становишься куском сала с глазами, а сейчас я молод и прекрасен”, — рассказывал он.