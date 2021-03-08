Умер знаменитый советский укротитель Борис Бирюков

“Борис Бирюков воспитал целую плеяду учеников, которые сейчас с успехом выступают в различных уголках нашей страны и мира. Это большая потеря для отечественного цирка”, — сообщили в пресс-службе.

Бирюков был цирковым артистом в шестом поколении, по материнской линии он связан с цирковой династией Танти. Выступать он начал в возрасте 10 лет — сначала в жанре акробатики и гимнастики. После он попробовал свои силы в клоунаде и музыкальной эксцентриаде, но подлинных успехов достиг в дрессуре.