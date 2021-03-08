Группа Little Big представила новый клип — с “людьми в черном” и путешествием во времени

Ролик опубликован 8 марта на официальном канале группы. В нем Илья Прусикин, Соня Таюрская и Антон Лиссов предстают в нескольких образах — водителями большого трака, а также в костюмах героев из фильма “Люди в черном”. Появился и знаменитый танцор Пухляш (в миру Дмитрий Красилов): он вновь исполнил зажигательный танец. По сюжету именно ему троица из Little Big стирает память, после чего он переодевается в знакомый спортивный костюм и “перемещается” в клип Uno, кадры из него мы видим в самом конце.

Поклонники пока разошлись во мнениях по поводу нового творения коллектива. Некоторые пишут восторженные комментарии и говорят, что мотив запоминается с первого раза. Другие же считают, что новая композиция не дотянула до уровня Uno.

“Песня совсем уж примитивная, а клип прикольный, видно, что работа проделана огромная, все вместе вполне смотрибельно, но не айс”, “Если вам кажется, что эта песня вам что-то напоминает, то вам не кажется, это Uptown Funk”, “Да уж, потеряли бывшую страсть! Раньше музыка была игривей, текст разнообразней и актеры эмоциональней”, — пишут в Сети.