08.03.2021, 20:42
“Сердитый” песик — новый покоритель соцсетей(1)
screenshot - Instagram
В Калифорнии (США) живет брюссельский гриффон по имени Бучи. У песика со щенячества есть одна особенность — вечно недовольный, даже презрительный взгляд. Не верите? Смотрите сами!
По словам хозяев, на самом деле Бучи — очень ласковый и покладистый пес. Тем забавнее на этом фоне выглядит его суровая внешность.
“Мне часто говорят, что моя собака похожа на Чубакку. Прохожие удивляются, когда узнают, что ему всего лишь два года. Из-за его надутого вида они думают, что он гораздо старше”, — признается хозяйка.
Инстаграм новой звезды Интернета — itsbouchelee.