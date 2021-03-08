“Сердитый” песик — новый покоритель соцсетей

По словам хозяев, на самом деле Бучи — очень ласковый и покладистый пес. Тем забавнее на этом фоне выглядит его суровая внешность.

“Мне часто говорят, что моя собака похожа на Чубакку. Прохожие удивляются, когда узнают, что ему всего лишь два года. Из-за его надутого вида они думают, что он гораздо старше”, — признается хозяйка.