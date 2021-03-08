ВИДЕО | Участник “Евровидения” от России определен — и это не Little Big

Первый канал впервые за 12 лет провел отборочный тур — ранее на музыкальный конкурс предпочитали назначать артиста, который отправится отстаивать честь страны.

Ранее говорилось и о возможном участии в отборе “Евровидения” и группы Little Big, которая должна была представлять Россию в прошлом году. Пользователи считали, что питерским панк-рейв музыкантам надо дать ее один шанс — в то время как другие сказали, что переплюнуть успех Uno не получится и лучше пропустить молодых.

Little Big и сами подогрели интерес к себе, выпустив утром 8 марта клип на песню Sex Machine — многие сочли это заявкой на предстоящее участие в конкурсе. Но затем стало ясно — шоу-группа из Петербурга выступит как специальные гости, тем самым опровергнув все домыслы. Они и сами объявили об этом в самом начале национального отбора.