ВИДЕО | Участник “Евровидения” от России определен — и это не Little Big(12)
Первый канал впервые за 12 лет провел отборочный тур — ранее на музыкальный конкурс предпочитали назначать артиста, который отправится отстаивать честь страны.
Ранее говорилось и о возможном участии в отборе “Евровидения” и группы Little Big, которая должна была представлять Россию в прошлом году. Пользователи считали, что питерским панк-рейв музыкантам надо дать ее один шанс — в то время как другие сказали, что переплюнуть успех Uno не получится и лучше пропустить молодых.
Little Big и сами подогрели интерес к себе, выпустив утром 8 марта клип на песню Sex Machine — многие сочли это заявкой на предстоящее участие в конкурсе. Но затем стало ясно — шоу-группа из Петербурга выступит как специальные гости, тем самым опровергнув все домыслы. Они и сами объявили об этом в самом начале национального отбора.
“Во-первых, это решение мы приняли вместе с Первым каналом. Потому что песни и клип стали рекордсменами. И мы бы соревновались с прошлогодним Little Big, а не с новыми участниками. Во-вторых, в России много креативных артистов, которых должен услышать весь мир”, — сказал Илья Прусикин.
Голосование зрителей показало, что от России на шоу в Роттердам поедет MANIZHA. “У меня верила бабушка, ее нет рядом, она сидела в Душанбе, говорила с моим портретом и верила в меня. Эту победу я хочу посвятить ей”, — сказала певица.