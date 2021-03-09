“Весь разбитый”: Александр Домогаров работает на износ

57-летний Александр Домогаров поделился в “Инстаграм” видео, снятым во время спектакля “Ричард III” в Государственном академическом театре имени Моссовета. Кто-то из зрителей запечатлел, как актер отыгрывает одну из сцен постановки. акже Домогаров признался, что испытывает боль после спектакля. “Весь разбитый и немного спину тянет”, — взвыл от дискомфорта артист. Но Александр Юрьевич не унывает. Он отметил, что через день будет чувствовать себя намного лучше. 9 марта актер вновь выйдет на сцену, чтобы сыграть роль в спектакле “Вишневый сад”.