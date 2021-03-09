Кольцо за 300 тысяч долларов и изменения правил: что ждет в сезоне “Холостяка” с Тимати

В распоряжении издания оказался эксклюзивный фрагмент заключительной серии. Тимати рассказывает о кольце, купленном для девушки, в которую он успел влюбиться за время проекта. Страшно представить, но украшение из белого золота с одним крупным и россыпью мелким бриллиантов стоит около $300 тысяч.

После такого спойлера сомневаться не приходится, зрителей ждет жаркий сезон: роскошная ювелирка — далеко не единственный презент, который 37-летний “холостяк” преподнес участницам гонки. Рэпер не скупился на огромные букеты и свидания в самых дорогих заведениях Дубая, а также менял правила прямо по ходу съемок.

Уже сейчас известны две охотницы за звездным женихом: Дарья Погадаева и Мария Вебер. Имена остальных девушек узнаем уже 14 марта, осталось совсем немного.