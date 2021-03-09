ВИДЕО | Экс-ведущий Top Gear решил продать любимую машину

“Это самая красивая машина, которой я когда-либо владел”, — сказал Джеймс в ролике на YouTube-канале Drivetribe. И все же, по словам Мэя, есть две причины, по которым он решил от автомобиля избавиться.

Первая — это очень маленькое количество водородных заправок. На всю Великобританию их всего одиннадцать.

“Очень трудно использовать Mirai в качестве машины на каждый день. В отличие от Германии или Японии, где водородных заправок сотни”, — объяснил Джеймс.

Что касается второй причины, Мэй сказал: “Я хочу заменить ее на что-то поинтереснее”.

Силовой агрегат Toyota Mirai первого поколения (дебют в конце 2014 года) выдает 154 л.с., запас хода составляет около 500 км. Водород у седана сгорает в цилиндрах, а окисляется кислородом в особом устройстве — топливных элементах. Они выдают электроэнергию, а “выхлопом” является обычная вода. Она копится в резервуаре и регулярно сбрасывается на дорогу — автоматически или при нажатии кнопки в салоне.

Mirai второго поколения была представлена в 2020 году. Она получила усовершенствованную силовую установку, а запас хода вырос до восьми сотен километров.