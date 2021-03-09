“Какие вы нахрен певцы”: Леонид Агутин рассказал о конфликте с Александром Градским на шоу “Голос”

Градский в жюри всегда считался непререкаемым авторитетом и к его мнению прислушивались, но в какой-то момент Агутин не выдержал и решил покритиковать выбор мэтра, за что получил от него волну негатива. Так, на “Голос” пришла певица Полина Зизак, и исполнила песню Уитни Хьюстон.

“Очень сложная вещь была — там и так непросто исполнять, да еще и по тональности. Помню, что у нее не хватило дыхания в двух местах. Когда было обсуждение, то я об этом сказал, похвалил, что прекрасно справилась, как мог сгладил углы. Раз я там сижу, я не мог очевидное не заметить. Дима Билан что-то такое сказал и вдруг Борисыч разозлился”, — вспоминает Агутин в беседе с Галиной Юзефович.

Градский предложил ему и Билану самим спеть хит Хьюстон. “Тогда бы люди увидели какие вы звезды на самом деле”, — сказал он. С посылом, мол, какие вы нахрен певцы. Я не стал поднимать и продолжать эту бучу — в конце концов в чем-то он прав”, — сказал Агутин во время эфира YouTube-проекта “Юзефович”.

Но если это в кадре осталось, то что было дальше, зрители узнали только сегодня. Конфликт двух музыкантов продлился пять дней, они даже не разговаривали друг с другом, но затем Градский сам решил помириться со словами “ну, старик, что ты начинаешь”. В итоге между ними состоялся разговор, где Агутин привел свои доводы: “Саш Борисыч, я не смогу спеть Уитни, да я даже как Полина не смогу спеть. Но, уверяю тебя, Пол Маккартни не сможет, и Эрик Клэптон, и Брюс Спрингстон, и Высоцкий. Но как-то в отличие от Полины их знает миллиарды людей и любит”. После этого музыканты помирились и продолжили работать над одним из самых популярных музыкальных шоу в России.