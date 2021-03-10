За харрасмент в США наказали мультяшного скунса

Что стало причиной такого решения, точно неизвестно. Однако недавно в The New York Times вышла колонка Чарльза М. Блоу, в которой он утверждает, что Пепе ле Пью “пропагандирует культуру насилия”. В мультфильмах персонаж постоянно преследует каких-нибудь барышень в поисках любви.

По информации Deadline, создатели ленты вырезали “скунса-насильника” еще раньше. Как передали источники изданию, они посмотрели черновую версию фильма три месяца назад и не увидели эпизода с Пепе ле Пью. Ожидалось, что он появится в сцене с участием актрисы Грейс Санто и будет приставать к ней в образе бармена.

По информации телеграм-канала Mash, была отснята и вся сцена а-ля “Касабланка”, где скунс приставал к девушке за баром. Она в ответ так дала ему по лицу, что он закрутился на стуле. После чего вмешался баскетболист Леброн Джеймс (он тут вместо Джордана из первой части) с наставлением: нельзя приставать к людям без разрешения. Однако пришедший режиссер Малколм Д. Ли решил вообще убрать “настойчивые ухаживания“ — даже с наказанием и поучением персонажа.

О романтическом скунсе Пепе ле Пью, который хочет любви, но всех отпугивает своим запахом, зрители впервые узнали в 1945-м году. В 1996-м году он появился в первом части приключенческого фильма “Космический джем”, а в 2003-м году в “Луни Тюнз: Снова в деле”.

Фильм “Космический джем: Новое поколение” должен выйти в июле 2021 года.