После заражения коронавирусом умерла композитор Людмила Лядова

Лядова родилась 29 марта 1925 года в Екатеринбурге, в 1948 году окончила Уральскую консерваторию, а в 1951-м была принята в Союз композиторов СССР. Она написала музыку более чем к 800 песням. В частности, широкую известность получили “Старый марш” на стихи Михаила Владимова, “Барабан” на стихи Игоря Шаферана и “Ай-люли” певицы Тамары Миансаровой.