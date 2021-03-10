10.03.2021, 09:21
После заражения коронавирусом умерла композитор Людмила Лядова(6)
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Народная артистка РСФСР и композитор Людмила Лядова скончалась в больнице в Москве, передает “РИА Новости”. Ей было 95 лет. В конце февраля ее госпитализировали с COVID-19.
Лядова родилась 29 марта 1925 года в Екатеринбурге, в 1948 году окончила Уральскую консерваторию, а в 1951-м была принята в Союз композиторов СССР. Она написала музыку более чем к 800 песням. В частности, широкую известность получили “Старый марш” на стихи Михаила Владимова, “Барабан” на стихи Игоря Шаферана и “Ай-люли” певицы Тамары Миансаровой.