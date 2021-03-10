“Едет то, что никому не надо”: Юрий Лоза раскритиковал Манижу

Впрочем, Лоза остается верен себе и не предъявляет каких-то особенных претензий именно к Маниже. То же самое, по мнению артиста, касается фактически всех представителей РФ на этом конкурсе последние 10 лет. Более того, утверждает Лоза, певцы едут туда вовсе не представлять свою страну, а показать себя.

“Когда они представляли Россию? Они представляют сами себя! Когда и кто из них представлял Россию? Не было такого никогда. Все представляют какую-то свою структуру собственную. Не было ни одной нотки российской сыграно. Все американское, шведское, английское, нашего ничего нет!“ — возмутился Лоза.

Композитор считает, что ни одна песня представителей России на “Евровидении”, в том числе Manizha и группы Little Big, не стала по-настоящему народным хитом. “Какие песни Манижи или Little Вig кто в России поет?“ — поинтересовался он.

Зато певец заявил, что, подвыпив, россияне поют на своих кухнях и в караоке его хит “Плот”.

“В очередной раз поедет от России то, что никому здесь в России не надо”, — резюмировал Лоза.