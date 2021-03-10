Композитор Александр Зацепин отмечает 95-летие!

Александр Сергеевич встречает юбилей в работе. “В конце марта будет премьера “Удивительный волшебник из страны Оз” в Московском театре кукол на Бауманской. А еще в октябре прошлого года в Московском областном ТЮЗе под руководством Нонны Гришаевой должна была состояться премьера спектакля по мультфильму “Иван Царевич и Серый Волк”, в связи с пандемией она перенеслась на апрель, но театр сгорел, его ремонтируют. Премьера готовится теперь в декабре”, — сообщил композитор. Тем временем в Санкт-Петербурге идут его мюзиклы “31 июня” и “Тайна третьей планеты”, второй поставили также в Новосибирском музыкальном театре. В Театре кукол им. Образцова в Москве собирает аншлаги “Барон Мюнхгаузен”.

На этот год запланированы также юбилейные концерты. “Оркестр кинематографии 9 апреля даст концерт в зале “Зарядье” в мою честь. Сергей Скрипка звонил мне, чтобы я обязательно был, — рассказал композитор. — А концерт в Кремлевском дворце запланирован 20 июня, будем встречаться, говорить о программе и участниках”.

Композиторский путь еще во время учебы в Алма-Атинской консерватории Зацепин начал именно в театре, но его сердце принадлежит киномузыке. “Может, потому что я практически всю жизнь работал для кино”, — пояснил он. Выбрать одну любимую работу просто невозможно. “Из песен обычно любимая — последняя. Среди фильмов мне дороги “Красная палатка”, “Операция “Ы” и другие приключения Шурика” и “Иван Васильевич меняет профессию”, — рассказал он.

Секрет долголетия — физического и творческого — Зацепин объясняет непрерывным движением. “Я просто стараюсь быть таким, каким был всегда”, — говорит он. Свой день он начинает с получасовой зарядки и 10-минутной дыхательной гимнастики, которую ему прописали после перенесенной в прошлом году коронавирусной инфекции. “Доктор смотрел легкие — ничего нет”, — отметил композитор.