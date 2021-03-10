ТОП-9 смертельно опасных продуктов

На первом месте оказались жареные колбасы с большим количеством жиров и соли, которые приводят к риску развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Следом за ними идут консервы, в упаковках которых содержится вредный бисфенол А, способный привести к нарушению развития у детей, раку и бесплодию.

Кроме того, опасна может быть рыба, загрязненная ртутью. Это зависит не только от вида и возраста рыбы, но и от среды ее обитания. Вредное вещество — мышьяк — может находиться и в отполированном белом рисе, поэтому его и продукты с его содержанием следует употреблять в ограниченных объемах.

Опасность была обнаружена и в пончиках. По словам Крел, их вред заключается в дешевом пальмовом масле, в котором пончики выпекают, так как оно является канцерогенным. Вредно и масло, содержащееся в попкорне для микроволновой печи. Он опасен также чрезвычайно повышенным содержанием сахара, соли, ароматизаторов, а также диацетила — вещества, которое при вдыхании вызывает болезни легких.