Ингеборга Дапкунайте раскрыла главный секрет фамилии: все ее произносят неправильно

Сейчас артистка много работает — она играет в Театре Наций. По словам Дапкунайте, ей невероятно повезло с партнерами. “Мерка одна — талант. У меня были очень даже талантливые коллеги. Моя проблема, что я реактивная. Один раз попросила у Балабанова роль, и он мне ее дал. Мы разговаривали о чем-то, он писал сценарий, я спросила, о чем он пишет, ответил: “Там ноги отрезают, жуть, там так ужасно, жестко. Ты такого не выдержишь”. В итоге он написал мне роль. Чтобы сняться у кого-то в кино, ты должен быть ему нужным. Для меня главное, чтобы я нужна была в проекте. Я не могу говорить: “Дайте, дайте роль!” Под какие-то роли я не подхожу, либо она мне не подходит. Одно из больших роскошей в профессии — это то, когда ты можешь выбирать роли, потому что очень многим актерам придется браться за все. Я позволяю себе эту роскошь”, — призналась Ингеборга.