Юлия Ауг и ее “нетрадиционные” отношения с дочерью

50-летняя Юлия Ауг говорит о материнстве с трепетом, не скрывая, что для нее, в первую очередь, было важно стать дочери другом. Поэтому актриса предпочла не устраивать скандалов и решать проблемы с наследницей мирным путем. По словам Юлии, она теряла много энергии на ссоры с девочкой и поняла, что это безрезультатно.

“Дочь меня видела очень редко. До десяти лет она жила у бабушек-дедушек в Красноярске, потом в Эстонии. Мы виделись раз в неделю. Потом я привезла ее в Москву. Я не воспитывала ее, я с ней разговаривала. Она всегда знала, что со мной можно пообщаться, что я не буду ругать”, — призналась Ауг.

После переезда в столицу наследница звезды Полина начала ходить с ней на работу. В какой-то момент девочка начала сниматься вместе с матерью. Это определило ее дальнейшую жизнь: дочь Ауг пошла по стопам родительницы и тоже стала артисткой.