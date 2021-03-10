Индиец ожил перед вскрытием

27-летний Шанкар Шанмух Гомби попал в больницу после ДТП. Сотрудники больницы заключили, что спасти пациента невозможно, и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. После этого его направили на посмертное вскрытие.

Во время подготовки к процедуре один из участников вскрытия заметил, что «покойник» двигает руками и ногами. Осмотр показал, что пациент жив. После этого его направили в частную больницу для дальнейшего лечения.