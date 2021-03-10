10.03.2021, 15:30
Индиец ожил перед вскрытием
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В индийском штате Карнатака живого пациента сочли мертвым и отправили на вскрытие. Об этом сообщает издание The Times of India. Но, как говорится, когда пациент хочет жить, медицина бессильна.
27-летний Шанкар Шанмух Гомби попал в больницу после ДТП. Сотрудники больницы заключили, что спасти пациента невозможно, и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. После этого его направили на посмертное вскрытие.
Во время подготовки к процедуре один из участников вскрытия заметил, что «покойник» двигает руками и ногами. Осмотр показал, что пациент жив. После этого его направили в частную больницу для дальнейшего лечения.