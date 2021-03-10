Эстонской певице жаль девушек, продающих фото на OnlyFans: “Это дешевая самореклама”

“Думаю, я слишком консервативна или, может быть, я слишком стара, потому что мне немного жаль этих девочек”, — призналась Пайя, но добавила, что каждый сам решает, что делать со своей собственной жизнью.

“Я не хочу никого осуждать. Я никогда не просматривала профили на OnlyFans, но я думаю, что где-то, например, в США определенно есть пользователи, которые делают такой стильный и элегантный эротический контент, против которого я ничего не имею”, — сказала она.

“Но у меня сложилось впечатление, что это такая дешевая самореклама. Как будто другого выхода действительно нет? Это легкие деньги, но я думаю, что деньги все-таки пахнут”, — сказала певица.