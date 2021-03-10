Вместо вечера памяти Василия Ланового — грандиозный скандал

“Мне объяснили это некими техническими причинами, — рассказал один из организаторов мероприятия, президент Международного культурного центра “Слава” Вячеслав Моцардо. — Никакой другой официальной информации нет. Все случилось за полтора часа до начала, когда уже приходили первые зрители. Я не говорю об артистах, музыкантах, огромном количестве детей из детских творческих коллективов — они уже были на месте. Все они до сих пор в шоке и недоумении”.

“На вечер должны были прийти те, кто хорошо знал Ланового, с кем он общался. Открывала концерт классическая музыка. Мы планировали показать фотолетопись творческой жизни Ланового. Должны были выступать артисты театра Вахтангова. Собрали фрагменты занятий Ланового со студентами Щукинского училище — эти архивные материалы мало кто видел. Большая часть вечера была посвящена кинематографу. Василий Ливанов должен был рассказать, как они с Лановым снимались в фильме “Коллеги”, должна была петь песню из “Офицеров” Алина Покровская, о съемках в “Днях Турбиных” — рассказывать Валентина Титова. Мы ждали Тамару Гвердцители, Льва Лещенко, Людмилу Хитяеву, которую пришлось развернуть на полдороге. Уже приехала в Дом кино Лариса Лужина, когда стало известно, что вечер отменили. Те, кто все это организовал, хотя бы к возрасту своих коллег проявили уважение”, — сокрушается Моцардо.