Вместо вечера памяти Василия Ланового — грандиозный скандал
“Мне объяснили это некими техническими причинами, — рассказал один из организаторов мероприятия, президент Международного культурного центра “Слава” Вячеслав Моцардо. — Никакой другой официальной информации нет. Все случилось за полтора часа до начала, когда уже приходили первые зрители. Я не говорю об артистах, музыкантах, огромном количестве детей из детских творческих коллективов — они уже были на месте. Все они до сих пор в шоке и недоумении”.
“На вечер должны были прийти те, кто хорошо знал Ланового, с кем он общался. Открывала концерт классическая музыка. Мы планировали показать фотолетопись творческой жизни Ланового. Должны были выступать артисты театра Вахтангова. Собрали фрагменты занятий Ланового со студентами Щукинского училище — эти архивные материалы мало кто видел. Большая часть вечера была посвящена кинематографу. Василий Ливанов должен был рассказать, как они с Лановым снимались в фильме “Коллеги”, должна была петь песню из “Офицеров” Алина Покровская, о съемках в “Днях Турбиных” — рассказывать Валентина Титова. Мы ждали Тамару Гвердцители, Льва Лещенко, Людмилу Хитяеву, которую пришлось развернуть на полдороге. Уже приехала в Дом кино Лариса Лужина, когда стало известно, что вечер отменили. Те, кто все это организовал, хотя бы к возрасту своих коллег проявили уважение”, — сокрушается Моцардо.
Ему самому объсянили, что поводом для отмены вечера стал звонок некоего близкого родственника Ланового, который настоятельно попросил об этом. Но кто этот родственник, чья просьба позволяет отменить большое мероприятие за полтора часа до начала, — неизвестно. И родственник ли это вообще…