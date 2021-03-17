17.03.2021, 16:27
ФОТО | Эстонская фитнес-красотка обнажила тело и призвала изменить свою жизнь(6)
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Персональный тренер и спортсменка фитнес-бикини Кайса Абнер опубликовала снимок в Instagram, на котором обнажила свою прекрасную спину и показала упругий зад, а также призвала людей взять свою жизнь под контроль.
Кайса призвала людей визуализировать свою жизнь и цели. “Спросите себя, способствуют ли ваши действия и слова достижению цели? Они служат достижению цели? Если нет, то что вам следовало бы изменить? Только у вас есть возможность изменить свою жизнь!”, — написала под фото спортсменка.
Подписчикам понравилась сексуальная фотография Кайсы и ее сильный настрой. “Я сейчас получила довольно большую “мотивационную пощечину” из этого текста”, — написала девушка в комментариях.
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