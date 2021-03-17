ФОТО | Эстонская фитнес-красотка обнажила тело и призвала изменить свою жизнь

Кайса призвала людей визуализировать свою жизнь и цели. “Спросите себя, способствуют ли ваши действия и слова достижению цели? Они служат достижению цели? Если нет, то что вам следовало бы изменить? Только у вас есть возможность изменить свою жизнь!”, — написала под фото спортсменка.