Евгений Петросян лично посетил суд о разделе имущества с Еленой Стапаненко

Юморист продолжает делить многомилионное имущество с бывшей женой — Еленой Степаненко. Решается судьба нескольких квартир пары, автомобилей, загородного имущества, а также предметов искусства. Сегодня Евгений Ваганович вместе со своим адвокатом Сергеем Жориным лично приехал на заседание в Хамовнический суд столицы. Заседание длилось несколько часов — в какой-то момент Петросян взял слово и рассказал о своем видении процесса.

“Больше всего артиста, судя по всему, волнует судьба его картин, книг и антиквариата, — рассказал источник. — Петросян очень подробно остановился на моменте, когда заинтересовался искусством, как и где приобретал картины, по какому принципу их подбирал. Таким образом, стало почти очевидно, что Степаненко к коллекции никакого отношения никогда не имела. Но большую часть почему-то хочет забрать себе”.

Оценка многомиллионного состояния экс-супругов продолжалась почти два года. Список всех ценностей занял порядка 1000 листов. Самым ценным активом, к слову, является недвижимость в Зачатьевском переулке площадью 516 метров, из которой Петросян планировал сделать музей.

Однако, жилье в процессе экспертизы оккупировала Степаненко, провести оценку хранящихся в нем ценностей удалось только при помощи судебных приставов. Также экс-супруги владеют двумя большими квартирами в Сеченовском переулке, двумя — на Ростовской набережной и “однушкой” — в Большом Кондратьевском переулке.