12-14 марта можно посмотреть спектакль Русского театра “Месяц в деревне” онлайн
Главная героиня, Наталья Петровна Ислаева, молодая женщина, живет в прекрасной усадьбе вместе с чудесным мужем, воспитывает сына, окружена заботой и вниманием окружающих, ни в чем не нуждается. И невыносимо страдает от отсутствия любви, нежности, страсти. Ей хочется быть счастливой и желанной, но муж поглощен хозяйством. Сын Коля подрос и мало нуждается в маме. В доме гостит близкий друг мужа, Михаил Ракитин, но он робок и деликатен. Такова завязка этой потрясающей пьесы, переполненной любовными страстями, бурными объяснениями и благородными поступками.
“Месяц в деревне” — это классическая мелодрама, остроумные и точные диалоги, написанные фантастически красивым русским языком. Русский театр представил эту пьесу публике в парке музея-усадьбы Сагади, который находится в часе езды от Таллинна. Премьера состоялась 30 мая 2018 года.
В ролях: Александр Ивашкевич, Ксения Агаркова, Семён Лось, Екатерина Бурдюгова, Лидия Головатая, Татьяна Космынина, Олег Щигорец, Дмитрий Косяков, Карл Роберт Сааремяэ, Александр Кучмезов, Юлия Зозуля.
Постановку в онлайн-формате до полуночи воскресенья, 14 марта, можно посмотреть здесь.
Этим летом Русский театр планирует вновь вернуться на мызу Сагади и представить новый проект — спектакль “Нахлебник” по пьесе Ивана Тургенева в постановке Филиппа Лося.