12-14 марта можно посмотреть спектакль Русского театра “Месяц в деревне” онлайн

Главная героиня, Наталья Петровна Ислаева, молодая женщина, живет в прекрасной усадьбе вместе с чудесным мужем, воспитывает сына, окружена заботой и вниманием окружающих, ни в чем не нуждается. И невыносимо страдает от отсутствия любви, нежности, страсти. Ей хочется быть счастливой и желанной, но муж поглощен хозяйством. Сын Коля подрос и мало нуждается в маме. В доме гостит близкий друг мужа, Михаил Ракитин, но он робок и деликатен. Такова завязка этой потрясающей пьесы, переполненной любовными страстями, бурными объяснениями и благородными поступками.