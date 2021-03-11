После измены мужа и попытки самоубийства Алана Мамаева хочет развестись

В сторис Инстаграм Алана Мамаева заявила, что она не претендует на раздел имущества, не требует алименты и разрешит видеться с детьми “в любое время дня и ночи”. По словам супруги футболиста, расторжение брака будет происходить по обоюдному желанию.

“Считайте это официальным заявлением. Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов”, — высказалась Мамаева.

Стоит отметить, что весь вчерашний день она провела под капельницей после признания предполагаемой испанской любовницы Павла в беременности — девушка опубликовала фото положительного теста на беременность.

“В любом случае хочу выразить вам свое уважение и сказать, что вы прекрасная женщина и ни в чем не виноваты. И хочу вас спросить: вы, действительно, беременны от Павла Мамаева?“ — поинтересовалась у испанки одна из поклонниц Аланы.