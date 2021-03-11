После измены мужа и попытки самоубийства Алана Мамаева хочет развестись
В сторис Инстаграм Алана Мамаева заявила, что она не претендует на раздел имущества, не требует алименты и разрешит видеться с детьми “в любое время дня и ночи”. По словам супруги футболиста, расторжение брака будет происходить по обоюдному желанию.
“Считайте это официальным заявлением. Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов”, — высказалась Мамаева.
Стоит отметить, что весь вчерашний день она провела под капельницей после признания предполагаемой испанской любовницы Павла в беременности — девушка опубликовала фото положительного теста на беременность.
“В любом случае хочу выразить вам свое уважение и сказать, что вы прекрасная женщина и ни в чем не виноваты. И хочу вас спросить: вы, действительно, беременны от Павла Мамаева?“ — поинтересовалась у испанки одна из поклонниц Аланы.
Однако вопрос остался без ответа. Сам футболист пока тоже не комментировал происходящее. Стоит отметить, что на фоне всех нервных потрясений Алана даже попала в больницу, после того, как ее дома обнаружили без сознания. Интервью журналистам раздавала ее подруга. Когда же Алана пришла в себя, то заявила, что Юлия совершенно не подруга ей и она вообще не знает, как она попала к ней в дом.
А спустя недолгое время предполагаемая любовница Павла опубликовала в сети положительный тест на беременность. Вероятно, этого законная супруга уже стерпеть не смогла, хотя накануне показывала видео совместных вечеров с мужем и заявляла, что они никогда не перестанут общаться.