“Дурят!” Стас Садальский разоблачает обман на шоу “Маска”

Станислав Садальский выступил с разоблачением. Актер подозревает, что в выпусках шоу “Макска” под одной и той же маской на сцену выходят разные люди. Так, артист не исключил, что Иосиф Пригожин пришел только на финальный день съемок своего персонажа, когда ему нужно было снять маску..

“Шоу “Маска” рассчитано на идиотов. По американскому плоскому юмору построено. Для наивных поклонников этого бездарного шоу. Сравните фотографии Ананаса с предыдущих выступлений. Ну никак фигура человека не совпадает с габаритами Пригожина, уверяющего, что это был он… В общем, противно, обычное телевизионное вранье. А вам нравится, когда вас дурят?”, — написал он в блоге под скринами видео.

Пригожин был одним из ярких участников передачи. Однако признался, что совершенно не расстроился своему изгнанию с проекта. Он не знает, смог ли бы выдерживать все это долго. Находиться на сцене в тяжеленном костюме и петь, по его словам, — большая нагрузка.