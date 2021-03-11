“Дурят!” Стас Садальский разоблачает обман на шоу “Маска”
Станислав Садальский выступил с разоблачением. Актер подозревает, что в выпусках шоу “Макска” под одной и той же маской на сцену выходят разные люди. Так, артист не исключил, что Иосиф Пригожин пришел только на финальный день съемок своего персонажа, когда ему нужно было снять маску..
“Шоу “Маска” рассчитано на идиотов. По американскому плоскому юмору построено. Для наивных поклонников этого бездарного шоу. Сравните фотографии Ананаса с предыдущих выступлений. Ну никак фигура человека не совпадает с габаритами Пригожина, уверяющего, что это был он… В общем, противно, обычное телевизионное вранье. А вам нравится, когда вас дурят?”, — написал он в блоге под скринами видео.
Пригожин был одним из ярких участников передачи. Однако признался, что совершенно не расстроился своему изгнанию с проекта. Он не знает, смог ли бы выдерживать все это долго. Находиться на сцене в тяжеленном костюме и петь, по его словам, — большая нагрузка.
А еще супруг певицы Валерии отметил, что его утомляли разговоры жюри. “Когда я стоял на сцене и мне было очень плохо, а они все болтали и болтали… Я офигел от того, насколько долго они каждый раз говорили… Я могу сказать, что я восторге от всех тех, кто согласился принять участие в “Маске””, — рассказывал позже Пригожин.
Отметим, на днях гневными комментариями в адрес создателей проекта разразилась и певица Азиза, покинувшая шоу со скандалом. Артистка очень обиделась, что не смогла дойти до финала. По ее мнению, у нее были все шансы стать победителем конкурса. А потом в сердцах и вовсе назвала возможного победителя второго сезона шоу. Ей кажется, что главный приз достанется Змее. У артистки даже есть догадки, кто скрывается под ее маской. Правда, их она не озвучила. Вероятно, участники действительно не знают своих скрытых в костюмах коллег.