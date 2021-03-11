Индиец 32 года ел камни — и остался жив

Сейчас Бодке 80 лет. Несмотря на почтенный возраст, каждый день мужчина поглощает примерно 250 граммов щебня. По его словам, такая диета приводит врачей в ужас. Он же не видит в ней ничего дурного и объясняет целебную силу камней кальцием, который в них содержится.