Королевская семья отреагировала на интервью Гарри и Меган, а королева пообещала перезвонить им

“Вся семья была опечалена после того, как в полной мере узнала, насколько непростыми были последние несколько лет для Гарри и Меган, — говорится в заявлении королевской семьи. — Затронутые проблемы, особенно связанные с расой, вызывают озабоченность”.

Королевская семья заверила, что серьезно относится к выдвинутым обвинениям и рассмотрит их в частном порядке. “Гарри, Меган и Арчи всегда останутся горячо любимыми членами семьи”, — подчеркивается в заявлении.

Кроме того, стало известно, что королева Великобритании Елизавета II планирует в ближайшее время позвонить внуку принцу Гарри и его жене Меган Маркл, чтобы обсудить высказанные ими в скандальном интервью обвинения в адрес Букингемского дворца.

Несмотря на то, что ранее Букингемский дворец выпустил официальное заявление, в котором прокомментировал отношение к ситуации, Елизавета II, по данным источников издания, решила, что для устранения последствий кризиса необходим личный подход.