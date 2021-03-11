Королевская семья отреагировала на интервью Гарри и Меган, а королева пообещала перезвонить им
“Вся семья была опечалена после того, как в полной мере узнала, насколько непростыми были последние несколько лет для Гарри и Меган, — говорится в заявлении королевской семьи. — Затронутые проблемы, особенно связанные с расой, вызывают озабоченность”.
Королевская семья заверила, что серьезно относится к выдвинутым обвинениям и рассмотрит их в частном порядке. “Гарри, Меган и Арчи всегда останутся горячо любимыми членами семьи”, — подчеркивается в заявлении.
Кроме того, стало известно, что королева Великобритании Елизавета II планирует в ближайшее время позвонить внуку принцу Гарри и его жене Меган Маркл, чтобы обсудить высказанные ими в скандальном интервью обвинения в адрес Букингемского дворца.
Несмотря на то, что ранее Букингемский дворец выпустил официальное заявление, в котором прокомментировал отношение к ситуации, Елизавета II, по данным источников издания, решила, что для устранения последствий кризиса необходим личный подход.
Инсайдеры в Букингемском дворце сообщают, что королева строго запретила персоналу дворца давать комментарии прессе. Также известно, что многие придворные потрясены словами герцога и герцогини Сассекских и очень бы хотели публично опровергнуть их обвинения.
Журналисты издания отмечают, что решение Елизаветы II “протянуть оливковую ветвь мира” принцу Гарри и Меган Маркл кажется разумным. Придворные надеются, что королева сможет снизить градус напряжения, царящий вокруг отношений в монаршей семье. Известно, что принцы Чарльз и Уильям были крайне уязвлены обвинениями, которые озвучила пара в интервью.