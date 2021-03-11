ВИДЕО | Ужас наяву: в унитазе поселилась кобра и никак не хотела смываться

После неудачи Софа присмотрелся к содержимому унитаза, понял, что перед ним кобра, и еще раз нажал на смыв. Это снова не помогло. Тогда мужчина пошел за родственниками, чтобы вместе с ними поймать пресмыкающееся.

Пока Софы не было, кобра успела скрыться. Не сумев ее поймать, мужчина решил закрыть унитаз крышкой и теперь боится им пользоваться. “Всю прошлую неделю мы ходили в другой туалет в доме, — рассказывает он. — А в этот не пойдем, пока не убедимся, что змея не вернется”.

К слову, подобные случаи бывали и раньше в других странах. Вот как, например, доставали незваную гостью в Австралии.