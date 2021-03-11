ВИДЕО | “Спявай перад бацькам”: организаторы Евровидения забраковали песню от Беларуси(11)
Представители мероприятия заявили, что композиция не может быть представлена в ее нынешнем виде. По их мнению, она “ставит под сомнение неполитический характер конкурса”.
Ролик с выступлением коллектива и треком “Я научу тебя” был удален с официального YouTube-канала фестиваля. В песне музыкантов содержались следующие строки: “Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему”.
В Беларуси группа известна своей сатирой, направленной в сторону оппозиции. В одной из песен, например, есть строки: “Хочется и равенства, и братства, / И повсюду волю изъявлять, / В трепетном порыве толерантства / На сыночка платье надевать”. По мнению официальных СМИ Беларуси, подобное творчество можно охарактеризовать как “тонко, да с иронией, но еще и с глубоким смыслом”.
Лидер группы Дмитрий Бутаков не исключил, что Беларусь теперь отказаться от участия в конкурсе: “Есть у меня сильные подозрения, что ничего мы редактировать не будем. И на этом все закончится”, — сказал он РИА Новости. И все же, отметил Бутаков, окончательное решение по этому вопросу будет принимать Белтелерадиокомпания.
Изначально планировалось, что на “Евровидение” поедут победители национального отбора 2020 года, группа VAL (в прошлом году конкурс не проводился из-за пандемии коронавируса). Однако с тех пор участники дуэта дали несколько интервью с негативной оценкой ситуации в стране и в Белтелерадиокомпании отказались выдвигать их на конкурс.