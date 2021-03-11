ВИДЕО | “Спявай перад бацькам”: организаторы Евровидения забраковали песню от Беларуси

Представители мероприятия заявили, что композиция не может быть представлена в ее нынешнем виде. По их мнению, она “ставит под сомнение неполитический характер конкурса”.

Ролик с выступлением коллектива и треком “Я научу тебя” был удален с официального YouTube-канала фестиваля. В песне музыкантов содержались следующие строки: “Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему”.

В Беларуси группа известна своей сатирой, направленной в сторону оппозиции. В одной из песен, например, есть строки: “Хочется и равенства, и братства, / И повсюду волю изъявлять, / В трепетном порыве толерантства / На сыночка платье надевать”. По мнению официальных СМИ Беларуси, подобное творчество можно охарактеризовать как “тонко, да с иронией, но еще и с глубоким смыслом”.