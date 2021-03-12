Экс-супруга Абрамовича подарила наследника новому мужу-миллиардеру

9-летняя Даша Жукова вновь стала мамой. Избраннику Ставросу Ниархосу она подарила долгожданного сына, которого назвали в честь отца бизнесмена Филипом.

Напомним, что Жукова вышла замуж за греческого миллиардера осенью 2019-го. Свадебную церемонию влюбленные решили провести в узком кругу родственников и близких друзей, среди которых, к слову, числятся голливудские звезды, а также воротилы мирового бизнеса.

Впрочем, уже через четыре месяца новобрачные закатили роскошное торжество, которое обошлось им по скромным подсчетам в 6,5 миллионов долларов. Мероприятие состоялось в швейцарском Санкт-Морице и собрало мировых знаменитостей. Поздравить влюбленных также явилась представительница королевской семьи — принцесса Беатрис.