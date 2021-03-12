Цымбалюк-Романовская рассказала, как “подарила” Джигарханяну девственность

По словам будущей супруги артиста, первые пять лет они просто дружили, и только потом их знакомство перешло в романтическую плоскость.

Виталина была преданной поклонницей артиста, поэтому без колебаний подарила ему свою девственность. В тот момент ей был 21 год, Джигарханяну — 64 года. Вспоминая подробности их первой ночи любви, Виталина призналась, что Армен Борисович был нежен и деликатен.

- Он был очень деликатен и осторожен. Да, Армен Борисович стал моим первым мужчиной. Первым и единственным на долгие годы. Для него этот вопрос всегда был очень важен. Он даже после инсульта спрашивал, сможет ли, — рассказала Виталина в интервью для Youtube-канала Дмитрия Гордона.

Даже когда актер тяжело заболел и утратил возможность быть мужчиной, пианистка успокаивала его и говорила, что всегда будет рядом. Цымбалюк-Романовская признается, что сексуальные отношения для нее никогда не стояли на первом месте. Гораздо важнее для нее была духовная связь с любимым человеком. Она до сих пор сожалеет, что в их браке с Арменом Борисовичем так и не появились дети. Супруги не успели стать родителями. Причем разговор о наследниках первым завел именно Джигарханян.

“Когда он заговорил о детях, было уже действительно поздно. Ему на тот момент было 76 лет. Сейчас я хочу ребенка и еще могу стать матерью. Но ведь нужно становиться матерью от кого-то, а у меня такого человека нет”, — признается 42-летняя Виталина.

Официальный брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской продлился всего год. После этого Армен Борисович неожиданно обвинил жену в воровстве и в 2017 году подал на развод. Расставшись с пианисткой, актер затем говорил об экс-супруге крайне неохотно и признавал, что брак с ней был главной ошибкой его жизни. Виталина же уверена, что на их отношения повлияли люди из окружения мужа.

Расставшись с Джигарханяном, Виталина закрутила роман с певцом Прохором Шаляпиным, но их чувства продлились недолго. После этого пианистка так и не встретила другого мужчину. Виталина говорит, что очень скучает по временам, когда она была вместе с Джигарханяном и проводила с ним каждую минуту.