Умер автор музыки к “Гардемаринам” и “Небесным ласточкам”
Печальное известие сообщила певица Ирина Летина. “Сегодня умер Виктор Михайлович Лебедев, декан факультета музыкального искусства эстрады в СПбГИК, где я училась. Великий композитор. Светлая память”, — поделилась артистка.
Информацию подтвердили и друзья семьи. При этом они не стали называть причину смерти Виктора Лебедева.
Виктор Лебедев прославился после того, как начал писать музыку к советским фильмам. Его произведения звучат в таких культовых картинах, как “Небесные ласточки”, “Будьте моим мужем”, “Ищите женщину”, “Хочу в тюрьму”, “Зависть богов” и, конечно, “Гардемарины, вперед”. Работа над последней лентой принесла музыканту всесоюзную популярность.
Музыкант был не только автором культовых композиций, но еще и супругом актрисы Натальи Седых (знаменитой Настеньки из “Морозко”). Влюбленные познакомились на съемках одного из фильмов, после чего у них начался бурный роман. Брак звезд просуществовал около десяти лет, после они решили развестись. Как утверждали журналисты, расставание произошло из-за того, что актриса жила в Москве, а композитор — в Ленинграде. Постоянные разлуки негативно влияли на их отношения, что и привело к разрыву.
Последний фильм, для которого Виктор Лебедев написал музыку — все те же “Гардемарины”. 4-я часть планируется к выходу в следующем году.