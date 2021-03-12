Умер автор музыки к “Гардемаринам” и “Небесным ласточкам”

Виктор Лебедев прославился после того, как начал писать музыку к советским фильмам. Его произведения звучат в таких культовых картинах, как “Небесные ласточки”, “Будьте моим мужем”, “Ищите женщину”, “Хочу в тюрьму”, “Зависть богов” и, конечно, “ Гардемарины , вперед”. Работа над последней лентой принесла музыканту всесоюзную популярность.

Музыкант был не только автором культовых композиций, но еще и супругом актрисы Натальи Седых (знаменитой Настеньки из “Морозко”). Влюбленные познакомились на съемках одного из фильмов, после чего у них начался бурный роман. Брак звезд просуществовал около десяти лет, после они решили развестись. Как утверждали журналисты, расставание произошло из-за того, что актриса жила в Москве, а композитор — в Ленинграде. Постоянные разлуки негативно влияли на их отношения, что и привело к разрыву.