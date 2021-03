Как королевской семье удается выпутываться из любых скандалов. Спойлер: умелая работа с прессой

Чего добиваются таблоиды?

Однако всегда есть риск, что в погоне за аудиторией таблоиды нарушат эти неписаные правила. Достаточно вспомнить громкое дело газеты News of the World, ведущего таблоида Великобритании под руководством известного медиамагната Руперта Мердока. Журналистов обвинили в незаконном прослушивании мобильных телефонов известных людей: политиков, спортсменов, звезд шоу-бизнеса и даже членов королевской семьи. После гигантского скандала News of the World закрылась навсегда в 2011 году.