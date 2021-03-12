Как королевской семье удается выпутываться из любых скандалов. Спойлер: умелая работа с прессой

В прошлом дипломат, Майкл Ши был обаятельным и общительным человеком — в отличие от предыдущего королевского пресс-секретаря, неразговорчивого военного Ричарда Колвилла, — поэтому быстро нашел общий язык с журналистами. Благодаря его усилиям многие потенциальные скандалы так и не дошли до первых полос национальных газет, а другие забылись без существенного вреда для имиджа его клиентов. Но во время помолвки принца Чарльза и леди Дианы Спенсер даже ему пришлось пойти в решительную публичную контратаку. Папарацци следили за каждым шагом молодой пары и фактически брали королевские резиденции в осаду, вызывая гнев Ее Величества.

Чтобы понять, с каким количеством скандалов, неожиданных новостей и разоблачений приходится иметь дело королевскому пресс-секретарю, достаточно взглянуть на биографию одного из самых известных помощников Елизаветы II Майкла Ши. Он проработал в этой должности меньше десятилетия, но почти на каждый год его карьеры приходился огромный медиаскандал. В 1979 году выяснилось, что куратор искусств королевской семьи сэр Энтони Блант оказался шпионом и сотрудничал с советской разведкой. А в 1982-м в спальню королевы пробрался обозленный на жизнь Майкл Фейган, которого Елизавете пришлось отвлекать в одиночку, пока не подоспела помощь.

Откровения семейной пары, в 2020 году публично отказавшейся от своих королевских титулов и обязанностей и переехавшей в США, произвели огромный эффект; по мнению разных колумнистов, Меган и Гарри нанесли имиджу королевской семьи сокрушительный удар, от которого королева уже не оправится. И даже принц Уильям со своей идеальной семьей вряд ли сможет спасти репутацию бабушки. Скандалы происходят исправно — но на рейтингах королевы это никак не отражается. По просьбе “Медузы” автор телеграм-канала о британской политике “Пшеничные поля Терезы Мэй” Регина Кашапова объясняет, как устроены взаимоотношения между пресс-службой двора и британскими СМИ, которые на протяжении многих десятилетий помогают королевской семье “выруливать” из любой, казалось бы, непоправимой пиар-катастрофы.

Нынешняя пресс-служба тоже постаралась сгладить острые углы: в официальном сообщении Букингемского дворца говорится, что королевская семья опечалена рассказом о тяжелой жизни пары, беспокоится по поводу расистских высказываний, а главное — продолжает любить Гарри, Меган и маленького Арчи. По мнению критиков, королеве удалось оставить за собой последнее слово и не допустить дальнейшей эскалации конфликта, пусть на обдумывание ответа и ушло более суток.

Очередной и, как тогда тоже казалось, непоправимый пиар-кризис выпало решать следующему пресс-секретарю Ее Величества Чарльзу Энсону, работавшему с ней в самое сложное время — с 1990 по 1997 год. Именно тогда мир следил за любовным треугольником принца Чарльза, принцессы Дианы и Камиллы Паркер-Боулз. Энсон, давно уже покинувший эту должность, тем не менее одним из первых пришел к королеве на помощь в новом скандале с семьей, заявив в интервью “Би-би-си”, что при дворе расистов нет, а Меган всегда принимали с теплотой и радушием.

Майкл Ши ушел в отставку со своего поста после (но не факт, что вследствие) скандала. В прессу просочились слухи о политических разногласиях между премьер-министром Маргарет Тэтчер и королевой, источником которых, как считается, был сам Ши. После увольнения в 1987-м Ши, неудавшийся поэт, удачно конвертировал свой опыт работы со СМИ в целую серию политических триллеров и руководств по пиару и политтехнологиям.

В ноябре 1981 года королевский пресс-секретарь организовал встречу Елизаветы II с главными редакторами таблоидов. Королева настоятельно попросила их оставить Чарльза с Дианой в покое, но успеха не добилась — спустя несколько месяцев беременную принцессу Уэльскую сфотографировали в одном бикини. Тогда через своего пресс-секретаря Майкла Ши Елизавета II передала журналистам послание (в очень жесткой формулировке, нехарактерной для обычно сдержанной и дипломатичной королевы): “Это проявление самого дурного вкуса, что можно себе представить”. Его хватило, чтобы нарушители — таблоиды The Sun и The Daily Star — принесли многостраничные извинения.

Стоит отметить, что Гарри и Меган сами официально и публично — что само по себе радикальный шаг, нарушающий негласный договор между дворцом и таблоидами, — отказались сотрудничать с крупнейшими газетами Daily Mail, Daily Mirror, Daily Express и The Sun. И после выхода их интервью Опре газеты ответили тем, что не проявили ни капли сочувствия к паре и полностью встали на сторону их родственников, оставшихся в Букингемском дворце. Daily Express поставила на первую полосу слова королевы о семье и долге, а издание Daily Mirror подчеркнуло, насколько принц Чарльз и принц Уильям расстроены выходом интервью.

В своей книге “Новости плоского мира” (Flat Earth News) колумнист The Guardian и медиакритик Ник Дэвис отмечает, что британские таблоиды легко могут как создать образ человека, так и уничтожить его. Примерно это и произошло с Меган. После первого выхода пары в свет британская пресса поначалу была осторожна в высказываниях. Однако стоило герцогине Сассекской нарушить королевский протокол, как в газетах начали появляться первополосные материалы с однотипными заголовками: “Меган разрушила дружбу Уильяма и Гарри”, “Меган довела до слез герцогиню Кембриджскую”, “Меган избегает общения с отцом и сводной сестрой”. СМИ выставляли ее в негативном свете, настраивая публику против заносчивой американки, но хвалили британку Кэтрин за скромность, радушие и оптимизм.

Однако всегда есть риск, что в погоне за аудиторией таблоиды нарушат эти неписаные правила. Достаточно вспомнить громкое дело газеты News of the World, ведущего таблоида Великобритании под руководством известного медиамагната Руперта Мердока. Журналистов обвинили в незаконном прослушивании мобильных телефонов известных людей: политиков, спортсменов, звезд шоу-бизнеса и даже членов королевской семьи. После гигантского скандала News of the World закрылась навсегда в 2011 году.

Гарри и Меган в интервью Опре рассказали, что между дворцом и таблоидами существует своего рода симбиотическая связь. Стороны подписывают негласный контракт: монархи дают журналистам возможность понаблюдать за своей жизнью, обеспечивая аккредитациями и выгодными местами фотографов на королевских свадьбах, похоронах и других торжественных событиях, — а газеты в благодарность за доступ стараются представить их в лучшем свете.

И лояльность СМИ в очередной раз сработала на пользу королеве. Согласно опросу YouGov, 47% британских зрителей сочли интервью Сассекских неуместным, 21% — уместным, а еще 31% не смогли определиться. 36% опрошенных начали сопереживать королевской семье.

“Работа с повесткой” не всегда приводит к желаемым результатам



Незадолго до выхода интервью Гарри и Меган Опре в эфир газета The Times внезапно рассказала, что герцогиня Сассекская в свое время дурно обращалась со своими помощниками. Якобы еще в 2018 году секретарь Кенсингтонского дворца Джейсон Кнауф обвинил ее в буллинге двух сотрудников пресс-службы. По словам издания, принц Гарри встретился с Кнауфом и попросил его не предавать историю огласке. А вот личный пресс-секретарь пары утверждает, что никакой встречи не было. Букингемский дворец пообещал отнестись к обвинениям со всей серьезностью и начать расследование.

Происками таблоидов это назвать нельзя — официозная The Times к ним точно не относится. Но зачем тогда уважаемое издание опубликовало такую сомнительную историю? Некоторые считают, что это был отвлекающий маневр со стороны самого Букингемского дворца. Пиар-служба королевской семьи якобы попыталась отвлечь внимание публики от дела принца Эндрю, замешанного в скандале с американским финансистом Джеффри Эпштейном. До этого Эпштейна осудили за вовлечение несовершеннолетних в проституцию, и в 2019 году он покончил с собой в нью-йоркской тюрьме.