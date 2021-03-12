Кристина Асмус ответила на главный вопрос о бывшем муже

Кристина Асмус активно ведет блог. Она публикует фото и видео, а также общается с поклонниками, отвечая на их вопросы. Самым популярным оказался вопрос о том, в каких отношениях актриса с Гариком Харламовым после официального развода. "Все сложно... Он очень обижен на меня", - ответила Асмус.

А чуть позже в блоге и вовсе огорошила признанием: "Я ушла от него 1,5 года назад".

Получается, актеры почти год делали вид, что они семья. Ведь о разводе они каждый в своем блоге объявили только 22 июня 2020 года.

Более того, Харламов и Асмус поддерживают после развода видимость дружбы - встречаются на семейных праздниках и часто проводят время втроем с дочкой для красивой фотографии. Какого рода претензии к экс-супруге остались у резидента Comedy Club, не известно.

Ранее Гарик признавался, что очень старался сохранить брак. В первую очередь он беспокоился о дочери Анастасии. Шоумен сам рос без отца в семье, поэтому хорошо знаком с тем, что переживают дети в случае развода родителей. Экс-супруги приняли решение пока что не говорить девочке о разводе, чтобы не травмировать ее психику.