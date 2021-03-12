ФОТО | 72-летний дед стал самым татуированным человеком в Германии

72-летний мужчина рассказал, что его страсть к татуировкам началась после падения Берлинской стены в 1989 году. С тех пор он сделал 86 больших рисунков на своем теле, покрыв краской в том числе лицо, губы, уши и глаза. У пенсионера, который называет себя Магнето, есть также 17 имплантов под кожей, некоторые из них могут примагничивать мелкие металлические предметы.